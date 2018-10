Grande paura in Portogallo durante la partita di campionato tra Sporting Lisbona e Portimonense: l'estremo difensore dei biancoverdi Romain Salin ha perso i sensi dopo aver sbattuto la testa sul palo nel tentativo di opporsi a un tiro. Il portiere è rimasto svenuto a terra e rischiava di soffocare, ma prima dell’intervento dei sanitari, proprio nel giorno del suo compleanno, il suo compagno di squadra Sebastian Coates ha effettuato le prime manovre di pronto soccorso riuscendo a sollevargli la lingua per permettergli di respirare e in questo modo gli ha salvato la vita. Ecco il video dell'incredibile salvataggio: