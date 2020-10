Non serviva, ma la partita contro la Dinamo Kiev è stata la riprova di quantoÈ diventato maestro di un ruolo in cui è stato adattato più per necessità che per lungimiranza degli allenatori, che però si sono trovati in mano un terzino formidabile. Prima Allegri, poi stabilmente con Sarri, il colombiano ex Fiorentina e Chelsea ha assorbito come una spugna i dettami tattici a lui richiesti, arrivando a maturare un’esperienza sulla fascia appartenente a pochi sulla faccia della terra.