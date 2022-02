Sicuramente Alesandro Bastoni non sarà a disposizione per la gara contro il Napoli di sabato, e non per l'infortunio alla caviglia, o meglio anche, perché il difensore dell'Inter sconterà la prima delle due giornate di squalifica comminategli dal Giudice Sportivo dopo il derby. L'Inter però in queste ora sta preparando un ricorso urgente.



L'obiettivo del club nerazzurro è quello di ottenere uno sconto di almeno una giornata in modo da riaverlo a disposizione contro il Sassuolo nella gara che seguirà l'andata di Champions contro il Liverpool. Non sarà invece portato avanti un ricorso per la squalifica di Simone Inzaghi.