Squalificati 29esima giornata: Bonaventura e altri 9, ma c'è ancora un ricorso

Redazione CM

Sono 10 i giocatori che, al termine della 28esima giornata e in vista della 29esima di campionato, saranno squalificati e non potranno scendere in campo né in Serie A e né nelle nostre formazioni al fantacalcio. Giacomo Bonaventura della Fiorentina è il nome-bonus più importante ma c'è ancora un caso che ci portiamo dietro dalla passata giornata e su cui pende ancora un ricorso che presto sbroglierà la sua situazione.



Si tratta di Matteo Guendouzi che dopo Lazio-Milan, per il celebre fallo di reazione su Pulisic nel finale di gara, aveva preso due giornate di stop e che ne ha scontata già una nel corso dell'ultima giornata. La Lazio ha fatto ricorso sulla seconda giornata di squalifica e si attende l'esito entro giovedì.



Da capire anche quanto sarà lunga la squalifica inflitta a Thomas Henry, attaccante del Verona e protagonista dell'episodio della testata con l'ormai ex-allenatore del Lecce D'Aversa. Oltre a lui e Neuhen Perez dell'Udinese, doppio giallo, 7 giocatori erano in diffida e sono stati ammoniti nel corso delle rispettive gare.



Scorri per conoscere tutti e 10 gli squalificati della 29esima giornata e la partita che salteranno.