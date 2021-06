La Sampdoria, nelle scorse settimane, sembrava intenzionata ad ingaggiare Marco Giampaolo come allenatore per la stagione 2021-2022. In realtà, il tecnico doriano adesso sembra slittato indietro nella lista di preferenze di Massimo Ferrero, dopo l'incontro della scorsa settimana. I motivi ovviamente sono prettamente economici, connessi anche ad alcuni dubbi del mister.



La problematica principale, come detto, è quella del salario. L'unica soluzione sarebbe quella di un contributo del Torino, che potrebbe 'aiutare' la Samp con una buonuscita per l'allenatore (ancora sotto contratto) in modo da alleggerire il peso del suo stipendio sulle casse di Corte Lambruschini. Da Torino rimbalza pure un'idea del ds granata Vagnati, di pagare l'intero ingaggio di Giampaolo chiedendo in contropartita però il cartellino di Caprari. L'idea però non sembra incontrare il gradimento della Samp, anche per una questione di eventuali minusvalenze e di svalutazione del cartellino dell'attaccante.



L'altra grande perplessità di Giampaolo però riguarda uno scoglio altrettanto importante, ossia il mercato. L'allenatore ha chiesto alcune garanzie alla Samp, garanzie che il Viperetta, intento a sistemare il bilancio e a limitare i costi, non può e non vuole dare. Questo ostacolo sembra chiudere definitivamente le porte ad un ritorno dell'ex Milan a Genova,