nella conferenza stampa di presentazione di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell'Inter è stato tanto diretto quanto drammatico: "Solo il nostro club ha perso 100 milioni da introiti da stadio per questa pandemia e se non si dovessero riaprire gli ingressi ai tifosi i problemi potrebbero essere ancora più grandi. Al mondo del calcio italiano servono almeno 2 miliardi di ripianamenti e ricapitalizzazioni". Un grido d'allarme, l'ennesimo, dopo quello del presidente dellache sta spingendo l'intero movimento dei club di Serie A a chiedere un confronto diretto con il governo.Le richieste che i club di Serie A stanno cercando di portare fino al governo sono sostanzialmente due:t come ad esempio il cinema. Finora sono arrivati solo 5 milioni divisi fra 10 club. ​Fanno parte, riporta Gazzetta, dei 35 stanziati per il calcio nel Decreto Sostegni bis, riservati ai club che hanno meno di 100 milioni di mol (margine operativo lordo): in A sono soltanto dieci e presto riceveranno 500 mila euro a testa.Il presidente della Lega Serie A Dal Pino e il presidente della FIGC, Gravina, si sono mossi nelle ultime giornate prima con una lettera vidimata e controfirmata indirizzata al sottosegretario allo sport Valentina Vezzali. Servirà un incontro anche con i rappresentanti del Cts per studiare la fattibilità delle riaperture degli impianti, ma l'obiettivo, soprattutto per i ristori, resta quello di parlare direttamente con il Premier Draghi.