Riparte la Serie A e La Gazzetta dello Sport fa un punto sulle iniziative delle varie squadre per dare vita agli spalti che resteranno vuoti. "La Juve non ha previsto nulla di particolare per riempire i vuoti allo Stadium nella prima partita contro il Lecce - si legge -. Sarà comunque confermata la colonna sonora classica del prepartita bianconero, utilizzata anche nella partitella in famiglia giocata il 5 giugno".