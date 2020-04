L'epidemiasta inevitabilmente cambiando il mondo del calcio, fra campionati che non riprendono, allenamenti senza contatti e la previsione, almeno per un po' di giocare a porte chiuse e lontani dai tifosi. C'è però un altro aspetto, che spesso sottovalutiamo, e che riguardache c'è alle spalle che non comprende soltanto i direttori sportivi e gli agenti, ma anche chi, fra scouting e match analysts, è chiamato a dare un giudizio sulle qualità dei calciatori.L'ultima parola non spetta mai a loro,quelli che vogliono capire prima se un affare può portare davvero valore alla squadra o se rappresentano un rischio "fuori mercato". Spesso non basta neanche una singola partita osservata dal vivo per stilare una relazione completa su pregi, difetti, caratteristiche e per qualche giocatore addirittura c'è un report settimanale.Il Times ha intervistato ​, una delle agenzie che sfrutta iper fornire valutazioni statistiche dei calciatori. Con un passato nell'analisi dei giocatori NBA che lo portò ad essere assunto dall'associazione cestistica americana, presto scelse la via del calcio raccogliendo informazioni sue utilizzando modelli statistici avanzati per la valutazione delle prestazioni e il rilevamento dei talenti.Oggi fornisce valutazioni a club, agenti, chiunque abbia interesse nei calciatori e così fanno anche altre agenzie.. A chi gli chiede "chi conviene prendere se non puoi permetterti Harry Kane?" il leader di Dirblab risponde che: "Victor Osimhen". Il problema è che non tutti i calciatori hanno termini di paragone così precisi. Un caso su tutti? David Silva del Manchester City: "Non ha paragoni simili. Chi troverà il nuovo Silva è assunto!". Il mercato al tempo del coronavirus è diventato anche tecnologico.