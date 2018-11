Nei giorni scorsi una buona notizia che riguarda il calcio non è stata adeguatamente trattata. Del resto, siamo così abituati alle delusioni e alle amarezze che. La notizia di per sé è confortante, ma lo diventa ancora di più se si legano altri aspetti di questo periodo.. Dopo i numeri positivi del campionato scorso (miglior incremento dal 2010), la 13ª giornata del girone di andata ha registrato nelle tribune la presenza di, con una media di 30.295 a gara. Prima di questo turno, non era mai stata superata la soglia di 30mila spettatori medi a partita, non solo in questo campionato, ma anche negli ultimi tre anni.. Con questi numeri, sale anche la media gara di tutto il campionato attuale e tocca 25.448 spettatori., media che si era attestata a 24.634 spettatori nel 2017-18 e a 21.415 nel 2016-17. Se si pensa che, se si aggiunge che per acquistare un biglietto bisogna superare decine di paletti, quei dati sopra riportati diventano sensazionali.Ma, o almeno per il momento,Sta trovando uno sbocco naturale.con un turno d’anticipo, altre due (Inter e Napoli) potrebbero aggiungersi già fra qualche ora e in ogni caso resteranno in corsa fino all’ultima giornata. In Europa League,con due gare d’anticipo e. Non solo. Pensiamo alla. È vero che questo problema del gol comincia ad assillare, maA nostra memoria, non ricordiamo un periodo così lungo e così convincente sul piano del gioco., che sta scoprendo anche nuovi talenti, ragazzi che pensavamo di non avere più, come Chiesa, Zaniolo, Tonali, Kean. Pensiamo infine allache a giugno si batterà nelle finali dell’Europeo e per un posto alle Olimpiadi di Tokyo. Insomma, se con la mente torniamo indietro di 14-15 mesi, stiamo vivendo un nuovo periodo di rinascimento calcistico. Senza illudersi, ma la fine della crisi sembra davvero vicina.