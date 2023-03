che scrive una pagina di storia. Dieci minuti, i primi che tra i grandi gioca contro l’Inter, e subito un gol.Nemmeno papà Paolo, che il derby l’ha giocato 56 volte, c'era mai riuscito (un solo gol, e fu pareggio). Un gol che fa scopa con quello segnato al Milan, a San Siro, prima del Mondiale.Semplici lo aspetta e l’Inter ci sbatte contro. Spazi stretti, che diventano strettissimi dopo il vantaggio. Spalle alla porta, Lukaku non serve, anzi è un danno. Lo sapeva Conte e l'ha capito Tuchel. Inzaghi evidentemente non ancora. Non ci fosse lo sciagurato intervento di Ferrer, che regala il rigore a Dumfries, probabilmente l’Inter non farebbe mai gol.Rigore altrettanto netto e Nzola sigla il 12esimo gol stagionale e prima vittoria di Semplici.(Caldara su D’Ambrosio) sarebbe di certo stata un’altra partita, perché il muro spezzino avrebbe dovuto aprirsi per tempo e per l’Inter sarebbe stato tutto più facile. Invece Lautaro il rigore l’ha sbagliato (il sesto errore su 17 tentativi con l'Inter). Non solo.(al 100% di realizzazione con l’Inter), per poi farselo parare dall’ottimo Dragowski (bravo lì e bravo dopo).Oggi la LuLa non c’è più, perché ridisegnando le gerarchie andrebbe riscritta anche la crasi: molto più LaLu che LuLa, dove Big Rom è il precario e il Torodire che sarà il bivio delle ambizioni di Inzaghi non è forzatura ma verità. Stavolta, per una volta, a metà ripresa il tecnico ha persino rinunciato al modulo tradizionale, inserendo Dzeko con Lautaro e Lukaku già in campo. Solo che lo Spezia aveva fiato, gamba e coraggio per chiudersi unInter battuta prima di tutto dai suoi errori. Che costano caro e fanno male. A Oporto non sarà semplice.@GianniVisnadi