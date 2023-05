Il Milan vuole costruire un nuovo stadio lontano da San Siro e l'area dell'ippodromo La Maura è la favorita dal club rossonero. La vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo, perché secondo i Verdi sarebbero già iniziati i lavori di dismissione delle aree ippiche, che sarebbero trasferite all'ippodromo del galoppo di via Diomede.



A lanciare l'indiscrezione è Enrico Fedrighini, consigliere dei Verdi, che pubblica alcune immagini su Facebook: "AREE VERDI IPPICHE: LAVORI (DI DISMISSIONE) IN CORSO



Queste sono immagini da me scattate questa mattina, alle ore 8.10, all'Ippodromo del Galoppo in via Diomede (un attimo prima che, su ordine via radio, intervenisse la security per farmi accomodare fuori dall’impianto): gru, escavatori, camion, mezzi pesanti per movimentazione terra e inerti: un grande cantiere all’opera. Per fare cosa? Per trasferire all’interno della pista del galoppo il nuovo Ippodromo del Trotto. Ma dove sorge oggi l’Ippodromo del Trotto? Sorge nella Pista Maura, inaugurato in pompa magna pochi anni fa, nel 2015. Quindi, in sostanza, i lavori in corso hanno come prospettiva la dismissione dell’attività ippica nella Pista Maura, dove il Milan ha dichiarato di avere intenzione di realizzare un nuovo stadio.



Dedicato a tutti coloro che non hanno bisogno di “aspettare di vedere il progetto” per comprendere le manovre e gli obiettivi della finanza immobiliare sul territorio della nostra città".