Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ora al Monza, parla a Milan Tv: "Io considero San Siro uno quello con un anello, poi San Siro due dagli anni ‘60 e San Siro tre dopo Italia 90. Questo è San Siro quattro, un’opera meravigliosa, fantastica. In qualunque città del mondo, quando degli investitori stranieri vogliono investire un miliardo e duecento milioni, verrebbero accolti da chiunque. Non capisco chi si oppone a questo progetto. Da un lato si vuole vedere Milan e Inter vincenti in Europa, non capendo che con questo stadio il gap con i top club europei, solo nei ricavi, è di oltre 100 milioni".



SUGLI STADI - "Non capisco come si possa essere contrari a un progetto così bello. Mi sembra che quello di Populous sia più unico, nel senso che richiama le meraviglie della nostra città. L’altro è bellissimo, ma è uno stadio bellissimo in mezzo a tanti altri stadi simili e bellissimi nel mondo. La mia opinione, da milanese oltre che da uomo di sport, è favorevole a questo progetto, che darà lavoro a migliaia di persone, creerà un grande indotto e arricchirà la città. Purtroppo viviamo in un Paese che è al 67esimo posto nel mondo per possibilità di fare impresa. Questo è terribile".