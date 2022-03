"Il nuovo stadio? Si può fare". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ne è ancora convinto, come spiegato a margine della partenza della Milano-Sanremo di ciclismo ieri. Evento in cui, spiega Avvenire, il primo cittadino milanese si è anche a lungo intrattenuto con l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta: "Sullo stadi continuo a pensare che si può fare. Purtroppo nel nostro Paese tutto è molto complicato: ci vuole pazienza però il percorso non è interrotto. Secondo me è avviato anche bene, ci vuole solo un po’ di pazienza. Credo che Marotta sia persona ragionevole, non ho mai avuto con lui nessun tipo di problema quindi continuiamo a lavorarci".