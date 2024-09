Stadio Milan, nuovo ostacolo in arrivo: il Comune di Milano vuole Chiaravalle come sito Unesco

L'edizione odierna de Il Giorno riporta infatti un curioso dettaglio relativo ad, che potrebbe allungare ulteriormente i tempi per l'ottenimento degli ultimi via libera da parte del club rossonero per concretizzare il progetto. Nello specifico,e offrire alle istituzioni locali una valida ragione per stoppare l'iter che ha in oggetto il nuovo impianto di proprietà che il Milan vorrebbe edificare nell'area San Francesco di San Donato Milanese.- "Saranno presenti anche gli assessori comunali Gaia Romani (Partecipazione) e Tommaso Sacchi (Cultura)., un po’ come accaduto per Langhe e Franciacorta. L’analisi dovrebbe concludersi a dicembre., quando la Giunta comunale stanzierà altri fondi per portare avanti questo progetto. Per raggiungere l’obiettivo, cioè per far sì che Chiaravalle diventi sito Unesco, potrebbero essere necessari sette-otto anni. La decisione finale sarà presa da un comitato con sede a Parigi”,Un'iniziativa la sua e quella dei suoi colleghi che nasce da un'istanza dei residenti del quartiere già 10 anni fa, quando però la richiesta di far riconoscere Chiaravalle come sito Unesco non era mai sfociata in nulla di concreto. "”, ha aggiunto Carapellese.- L'obiettivo della frangia anti-stadio del Milan è di allargare la zona interessata dal patrocinio culturale sino ai confini dell'area individuata per la realizzazione del cantiere: un obiettivo che, secondo quanto ricostruisce sempre Il Giorno, non sarebbe assolutamente semplice da ottenere e, da prassi consolidata, richiede un periodo non inferiore ai 7-8 anni. Nel frattempo, a proposito del progetto stadio a San Donato è intervenuto, presso il canale Youtube del collega Fabio Marcomin: ", a breve recinterà l'area. Quindi noi porteremo avanti l'iter". Sulla possibilità che il progetto entri nel vivo già nel 2025: "Se si fa la VAS (valutazione ambientale e strategica, ndr) stiamo già nel vivo. Prossimi appuntamenti? La segreteria tecnica sta affrontando la elaborazione della VAS, tema centrale del momento”. Nelle prossime settimane infatti è prevista la riunione degli enti chiamati ad esprimersi sulla fattibilità dello stadio da 70.000 posti che la società rossonera vorrebbe realizzare: Comune di San Donato, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Ferrovie dello Stato.