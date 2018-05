Finito il campionato, l’attenzione si concentra sul mercato ma anche sul futuro stadio di Tor di Valle. Dan Meis, l’architetto che ha progettato il nuovo impianto della Roma, è tornato a parlarne in un’intervista rilasciata a CLADglobal. Ecco le sue dichiarazioni:



“Le approvazioni finali stanno arrivando, stiamo ultimando gli ultimi disegni e inizieremo a costruire quest’anno. È stato un processo lungo, fore neanche così sorprendente dato che ‘Roma non è stata costruita in un giorno’. Il vantaggio è che tutto questo tempo ha aiutato a esser sicuri del fatto che tutto sia pensato alla perfezione, soprattutto dati i costi di questi progetti. Roma ha un’incredibile eredità architettonica e il Colosseo è lo standard d’eccellenza quando si parla di impianti per lo sport e l’intrattenimento. La Curva Sud ha avuto un grande impatto su di me. È dove i tifosi costruiscono il vantaggio casalinga della squadra. L’obiettivo era quello di mantenere questo muro fitto di tifosi. Si creerà un’atmosfera incredibile”.