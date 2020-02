Ci sono novità sul fronte stadio della Roma. Unicredit - secondo Milano Finanza - è al lavoro per chiudere la vicenda Parnasi e l'ingresso di Radovan Vitek è entrato nella fase clou. A dicembre, infatti, la banca ha accettato la proposta dell'impreditore ceco avanzata attraverso Cpi Property Group per l’acquisto delle tre società Parsitalia, Capital Dev ed Eurnova. Il 17 febbraio si terrà l’udienza per il fallimento di Parsitalia e l’obiettivo è naturalmente chiudere il deal prima di quella data.