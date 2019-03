Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, è intervenuto all’emittente radiofonica Radio Cusano Campus nella trasmissione “Cosa succede in città”, dove ha offerto un’alternativa proponendo di costruire lo stadio nel proprio comune. “L’area destinata alla realizzazione dell’impianto potrebbe essere quella che si trova alla spalle del Centro Commerciale Da Vinci – ha detto il sindaco – Duecento ettari e valida sotto l’aspetto delle infrastrutture: l’autostrada Roma-Civitavecchia e Roma-Fiumicino, con la rete ferroviaria ad un passo. Lo stadio potrebbe essere un’occasione. Non per forza deve stare dentro la città” ha concluso Esterino Montino.