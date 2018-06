Un ultimo incontro nella Capitale con Mauro Baldissoni, per decidere la strategia della Roma nella turbolenta vicenda stadio che ieri ha di fatto congelato l’iter Tor di Valle, poi la partenza per la costiera amalfitana, dove James Pallotta cercherà di rischiarire le idee e godersi un po’ di relax. Il presidente giallorosso questa mattina ha incontrato il suo direttore generale (che ieri era impegnato a Milano per l’assemblea di Lega) per il punto della situazione dopo l’arresto di ieri del costruttore Luca Parnasi e del presidente Acea Luca Lanzalone.