Per dire che siamo al “contrordine compagni” magari è ancora un po’ presto, ma di sicuro l’ultimo tsunami che ha travolto la giunta grillina in Campidoglio un effetto lo ha prodotto anche sul progetto dello stadio a Tor di Valle. Nei corridoi di Palazzo Senatorio, in queste giornate convulse che hanno riportato con la mente agli ultimi giorni di Ignazio Marino o ad alcuni passaggi clou della giunta Alemanno, hanno infatti sentita spesso ripetere alla sindaca Raggi: “Io lo stadio non lo faccio a tutti i costi”. E poi, ancora più esplicita: “Non posso passare per essere io la paladina dello stadio” riporta Il Messaggero. Ecco allora la frenata di Virginia: “Non resto appesa allo stadio”