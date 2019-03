Non solo la Roma vola in Qatar: come riporta ilmessaggero.it, oggi pomeriggio alle 16 la sindaca della Capitale Virginia Raggi è partita a sorpresa per Doha insieme al suo staff per incontrare l’emiro per un progetto riguardante Roma. La visita in Qatar è stata tenuta segreta fino alla fine. Raggi, accompagnata dal suo staff, giovedì sera rientrerà nella capitale dopo incontri su temi culturali e turistici.



A Doha Virginia Raggi troverà anche i vertici della Roma (Baldissoni, Fienga, Calvo e Totti), in Qatar per il “Together AS Roma”, un workshop organizzato dal club, a cui sono invitati i partner del club giallorosso. Una parte degli incontri previsti a Doha, quartier generale della Qatar Airways, sponsor della Roma, sarà dedicata all’attività di produzione dei contenuti media del club. Lo staff della sindaca Raggi, però, fa sapere che non ci sono legami fra le due visite. “Perché la Raggi incontra in Qatar e non nelle sedi opportune i dirigenti del Club dopo tutto quello che è successo?“, lo scrive in una nota il Consigliere comunale del Pd e Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Roma, Marco Palumbo, commentando la notizia del viaggio della sindaca di Roma Virginia Raggi a Doha in Qatar. In una nota il Campidoglio spiega: “La missione istituzionale in Qatar della sindaca di Roma Virginia Raggi è finalizzata esclusivamente alla definizione e al rafforzamento di rapporti di collaborazione in ambito culturale. La visita della sindaca è già definita da giorni con impegni istituzionali e incontri bilaterali. Durante il viaggio non è previsto alcun incontro della prima cittadina con i dirigenti dell’AS Roma, come invece riportato erroneamente da alcune notizie stampa“. Lo comunica in una nota il Campidoglio. “Si precisa, inoltre – conclude la nota – che la sindaca incontra i referenti del progetto dello stadio a Tor di Valle esclusivamente nelle sedi istituzionali proprio per evitare qualsiasi tipo di interpretazione“