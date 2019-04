Virginia Raggi, sindaca di Roma, in un'intervista al quotidiano Avvenire ha toccato anche l'argomento relativo al nuovo stadio romanista: "L'impianto si farà e sarà una opportunità per Roma. Ci sono 800 milioni di investimenti privati e c'è un patto che verrà rispettato: prima saranno realizzate le opere per la comunità, poi toccherà allo stadio. Il percorso è segnato, i tempi decisi, l'iter amministrativo va avanti senza rallentamenti. Ma voglio che tutto sia fatto a regola d'arte e ho avviato un'ulteriore analisi affidata al Politecnico di Torino: non era dovuta, ma l'ho fatta per dare maggiori garanzie ai miei cittadini. Seguiremo alla lettera le procedure. Guarderemo con la lente ogni gara, ogni appalto, ogni ditta. Solo così potremmo azzerare i rischi. E alla fine ce la faremo."