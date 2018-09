Viriginia Raggi, sindaco di Roma, parla a Radio Radio dell'inchiesta legata al nuovo stadio giallorosso: "Analisi dei flussi di traffico? Stiamo aggiudicando per trovare il soggetto terzo che possa fare questi studi. Speriamo che i tempi siano il più breve possibile, Roma merita che tutto sia fatto per bene".



"Sottovalutazione dei proponenti? Questo non lo sappiamo. Sarà un soggetto terzo, un soggetto tecnico, sarà pagato dal Comune di Roma ovviamente. Vogliamo rivedere e mettere una pietra tombale su questo tema perché sappiamo che nell'area dello stadio ci sarà il ponte dei congressi. Se è sufficiente per esaurire il flusso di traffico non servirà un altro ponte, altrimenti bisognerà trovare un'altra soluzione".



"Se ci sarà una determinata valutazione andremo avanti? Certamente. Ora non mi posso pronunciare perché la magistratura ha messo in luce alcune ipotesi che potrebbero essere pericolose. Ora dobbiamo capire se erano gesti goliardici, passatemi il termine, oppure dovremo rimodulare tutto".