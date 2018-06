Dopo le vicende e gli arresti degli ultimi giorni, la Roma e il comune si sono incontrati in Campidoglio per fare il punto della situazione sul nuovo stadio. Al termine del faccia a faccia tra il direttore generale giallorosso Mauro Baldissoni e la sindaca Virginia Raggi, i due hanno rilasciato una dichiarazione congiunta.



BALDISSONI - Queste le parole del dg: "Abbiamo ritenuto necessario fare un punto con l'amministrazione e la sindaca per valutare quello che è successo negli ultimi giorni e quali sono i passaggi procedurali a nostra disposizione per cercare di salvaguardare il progetto su cui abbiamo lavorato per tanti anni".



RAGGI - Queste, invece, quelle della sindaca: "Noi partiamo da quello che ha affermato la Procura di Roma, ossia che gli atti della procedura apparentemente sono tutti validi. Tuttavia per maggior sicurezza nostra, dei cittadini, dell'amministrazione e dell'impresa avvieremo subito una verifica, di modo tale che se questa verifica darà esito positivo si potrà proseguire con questo progetto. Confidiamo nella magistratura, noi vorremmo continuare questo progetto nel solco della legalità, quindi questa verifica è ulteriormente garantista per un progetto che è molto importante".