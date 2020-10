“Dopo aver assistito all’ennesima bugia del Sindaco Raggi sulla realizzazione dello Stadio della Roma, appena smascherata dalla Regione Lazio per la quale non esiste alcun accordo sulla variante urbanistica con il Campidoglio, da romano verrebbe da dire con una battuta che la Raggi voleva rubare a casa dei ladri". Lo dichiara in una nota molto forte il dirigente fratelli d’Italia con delega all’Ambiente nella Capitale Marco Visconti. "Roma non può più essere ostaggio di amministratori buoni solo a far danni e a far scappare imprenditori”. La presa di posizione arriva dopo la smentita della Regione Lazio di oggi alle parole della Raggi.