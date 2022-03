"Negli ultimi due anni ho allenato a Cincinnati e ora passo il tempo con la famiglia e aspetto un'opportunità, magari in Italia", così il dirigente sportivo olandese, ex difensore di, ai microfoni di Sky Sport."Il tempo passato alla Lazio e al Milan è stato bellissimo. Mi piace il paese e la cultura ed ho imparato tanto da calciatore e non soltanto. Sono diventato più forte e una persona migliore. Sarebbe ancora più bello avere l'opportunità di allenare in Italia"."Quando sono arrivato dal Manchester United, ho conosciuto una grande squadra con nomi importantissimi. C'erano problemi a livello finanziario ma è stato un bellissimo periodo. Ero più forte alla Lazio rispetto a quando giocavo in Inghilterra., anche se ero già un giocatore di un certo livello mi ha dato una spinta in più. Non dovevamo nemmeno parlare, sapevamo già cosa dovevamo fare in campo. Sia alla Lazio che al Milan"."Sta facendo molto bene all'Ajax, rende la squadra un avversario difficile per tutti in Europa e in Olanda. È molto abile nel mostrare ai giocatori cosa devono fare e anche nel migliorare i singoli calciatori. All'Ajax ovviamente ha le finanze per far crescere la squadra con i giovani. Per lui il Man United sarebbe un'altra cosa rispetto a ciò che sta vivendo in Olanda. Deve fare questo passo in avanti nella sua carriera. Solskjaer ha fatto un buon lavoro per riportare il club tra le prime cinque ma manca della qualità in più per tornare a vincere. È arrivato Rangnick e qualche giocatore ha fatto fatica ad adattarsi."Non ha giocato nel derby, poi ha segnato tre gol contro il Tottenham. È sempre difficile capire cosa succede in uno spogliatoio, ma Ronaldo ha mostrato la sua forza. Anche nella Juventus prima del ritorno in Inghilterra. Uno come lui devi coinvolgerlo nelle decisioni, devi parlarci. È uno fondamentale per lo spogliatoio, ti aiuta ad aumentare il livello della squadra. Al Man United non giocano sempre bene, dovrebbero dominare di più le partite e secondo me penso che debbano fare di più. Spero che per la prossima stagione il club faccia scelte migliori, devono tornare al top"."Mi piace molto. Quando lavoravo nell'U23 dell'Ajax, giocava nell'U19 e veniva nella mia squadra ad allenarsi e ho sempre detto fin da da quando aveva 16 anni che era già più forte dei ragazzi della prima squadra. Ed è migliorato tantissimo, ha fatto bene in Olanda ma ci si chiedeva se fosse riuscito a sfondare anche alla Juve e ci è riuscito benissimo. Anche in un club più grande e in una situazione più difficile. Sta facendo bene, forse l'allenatore non lo sceglie sempre ma è giovane e sta crescendo e diventerà uno dei più forti difensori al mondo".