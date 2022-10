I tifosi della Sampdoria ieri hanno iniziato a farsi qualche domanda in merito all'ufficialità di Dejan Stankovic, attesa in giornata e poi non arrivata. E' anche cresciuta un po' di preoccupazione ma non ci sono problemi per l'approdo del nuovo allenatore a Genova: l'annuncio è atteso infatti per questa mattina.



A rallentare l'operazione sono stati alcuni problemi burocratici, legati anche alla particolare situazione della Sampdoria. Per avere l’assenso a questo tipo di operazione, che comporta un nuovo ingaggio, un nuovo staff e ulteriori costi a bilancio, servono infatti tre passaggi: innanzitutto occorre l'ok del CdA, poi quello di Marcello Pollio e del collegio sindacale per l’aspetto economico-finanziario, e infine l'assenso di Gianluca Vidal, legalmente proprietario del Doria in quanto trustee incaricato della vendita. Questi step, unitamente all'attesa per il permesso di soggiorno, hanno rallentato l'operazione.



Stankovic comunque arriverà a Genova oggi, fa sapere Sampnews24.com. e nel pomeriggio dirigerà la sua prima seduta al Mugnaini. Di fatto, avrà a disposizione soltanto due allenamenti per preparare la cruciale e delicata sfida con il Bologna di sabato sera.