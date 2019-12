Per Natale Dejan Stankovic ha ricevuto un regalo speciale: l'ex centrocampista di Inter e Lazio ha infatti firmato un contratto come nuovo allenatore della Stella Rossa prendendo il posto di Vladan Milojević. Dopo aver lasciato il ruolo di collaboratore del settore giovanile dell'Inter, il serbo ha già preso in mano le redini del nuovo progetto che lo vedrà alla guida del club di Belgrado fino al giugno 2022. In qualità di nuovo allenatore, Deki ha voluto chiarire alcune questioni di mercato ai microfoni di Pink Tv.



SU KOLAROV - "Kolarov è un giocatore della Roma e in Italia ha un buon contratto - ha esordito il nuovo tecnico. Non ci sono dunque possibilità che venga da noi". Anche se, ammette lo stesso Stankovic: "Se mai decidesse di finire la carriera in Serbia le porte del club sono sempre aperte per lui".



SU BALO - Un altro nome che circolava in orbita Stella Rossa era quello di Mario Balotelli, la cui situazione a Brescia non è delle migliori: "Sarebbe bello, ma non c'è nulla. Si parlava di lui come possibile obiettivo per la nostra squadra ma non accadrà".



SU MIHA - Infine un commento sull'amico e ex compagno Sinisa Mihajlovic: "Miha è il mio padrino, il mio amico, mio fratello, una guida e una persona importantissima nella mia vita. Spero, come tutti, che il peggio sia ormai alle spalle. E’ riuscito ad affrontare tutto questo uscendone in piedi: solo una persona come lui poteva farcela. Questo è Sinisa Mihajlovic”.