Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Dejan Stankovic, rivela le sue informazioni sugli acquisti nerazzurri: "A fine aprile avevo detto: «vedrete, ci saranno sorprese» ed è arrivato Conte. Qualche chiacchiera la faccio speso, ora vi dico che il mercato è lungo, magari possono esserci altre novità...".



Stankovic spiega di più: "Se dovessi pensare a un settore, direi a centrocampo. Ho letto il nome di Matic, potrebbe far comodo, ma non so. Però lì qualcosa accadrà, oltre a Sensi e alla trattativa Barella".