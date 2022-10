Giornata di presentazioni per Dejan, neo allenatore della. Il mister blucerchiato è arrivato la scorsa settimana, ma è stato subito catapultato alla partita con il Bologna, senza il tempo materiale per una presentazione in grande stile, andata in scena oggi al Ferraris: "Ho avuto un giorno e mezzo per preparare la partita, ma non cerco scuse. Ripartiamo dal secondo tempo di Bologna, ho visto l’atteggiamento aggressivo e pronto che piace a me" ha detto il neo mister. ". Abbiamo lavorato benissimo questa settimana e i ragazzi saranno pronti per le prossime partite. Non meritano il posto in classifica che hanno. Insieme a dirigenti e tifosi possiamo salvarci, ma serve grandissimo impegno da parte di tutti. Ho vinto tanto. Nella vita bisogna avere obiettivi: se l’obiettivo era lottare per lo Scudetto alla Stella Rossa, non cambia lottare per la salvezza alla Sampdoria.Difficile, ma non impossibile. È sempre un obiettivo""Le vittorie sono la penicillina per creare un gruppo importante e felice" prosegue Stankovic analizzando il momento. ", siamo sulla buona strada. I ragazzi sono stati grandi, abbiamo visto gioia e sorrisi. Sono pronti per quello che ci aspetta. Mercato? Dobbiamo arrivare a gennaio. Il nostro obiettivo è quello di uscire dalla zona retrocessione prima della sosta. Non abbiamo ancora parlato di mercato perché sono concentrato sul gruppo. A gennaio aprirà il mercato e vedremo dove saremo, adesso sono felice di quello che ho".Occhio sui singoli, con elogi per"Non possiamo mettere tutto sulle spalle di Rincon, dobbiamo essere più vicini all’uomo e vincere le seconde palle. Dobbiamo dare una mano a Rincon: a me piacciono qualità ed equilibrio, non sono un pazzo che rischia a occhi chiusi" riporta Sampnews24.com. 2Se devo prendere un rischio, calcolo ogni fattore. Tutti insieme dobbiamo difendere e attaccare, c’è margine di miglioramento. Quagliarella gioca da tanto tempo.Gli ho parlato, può giocare un minuto o novanta minuti ma con lo stesso atteggiamento. E farà la differenza. Ce ne sono anche altri che hanno peso ed esperienza come Djuricic, Rincon, Caputo, Gabbiadini, Colley, Murillo, Bereszynski. Non voglio dimenticare nessuno, ci sono tanti pezzi importanti. Ma il leader si vede ovunque, non mi piacciono quelli che parlano tanto. A parlare siamo tutti bravi, i leader si vedono in allenamento e in partita". E? "Winks è infortunato, non l’ho ancora visto in campo. Sul resto del gruppo, ho visto una buona reazione, ma ci sono margini di miglioramento enormi. Cercherò di ottenere il massimo da ognuno di loro. Le cose saranno più chiare col trascorrere del tempo, ma la risposta per il momento è buona".Niente sguardi al passato: "Io guardo da oggi. Nel secondo tempo di Bologna eravamo più alti e la frase che ho detto viene dal mio paese. Detta in serbo fa ancora più effetto. Io sono sempre stato abituato a difendere fino all’ultimo i miei colori: puoi fare errori, capitano le giornate no. Ma non si può sbagliare l’atteggiamento, poi non è un problema se commetti cento errori tecnici. I tifosi sono particolari, ti applaudono e ti stanno dietro se riconoscono l’atteggiamento giusto. Non ci sono problemi tecnici o altro, è solo mentale. Sakic? "È la terza volta che torna a Genova. Aveva fatto molto bene con Mihajlovic, spero che lo rifarà. Avrò anche Palombo, un ragazzo doriano pronto a lottare"Adesso Stankovic affronterà: "L’ho sentito. Mi ha chiamato in video. Porto grandissimo rispetto all’allenatore e alla persona.ma per novanta minuti ognuno andrà per la propria strada. Ho imparato tanto da lui, è una persona forte. Abbiamo vinto, abbiamo fatto un percorso bellissimo insieme a lui. Ogni allenatore mi ha dato qualcosa, ma è giusto parlare di José siccome giochiamo contro la Roma. Apriamo una parentesi, poi amici come prima. All’Inter con lui ho dato tutto, mi ha cambiato. Ha tirato fuori il 120% da me e non sapevo di averlo. È una bella lezione, perché lui prima ha conosciuto la persona".La Samp segna poco: "È un dato di fatto, cercheremo di avvicinarci di più alla porta e recuperare qualche pallone in più.subito tanto. Eravamo poco pericolosi. Io voglio cambiare, insisterò in questo. Ma dobbiamo essere organizzati, molto più altri e aggressivi».Il suo esordio avverrà al Ferraris: "Vediamo, ve lo racconto dopo. Ho visto lo stadio vuoto,Il campo dice il carattere di una persona. Bisogna essere sempre positivo, con qualcuno puoi andare forte e con altri devi trovare una via di mezzo per non schiacciarli".Parole d'affetto per: ". Per me è un fratello maggiore, un punto di riferimento sotto ogni punto di vista. Il modo di affrontare la vita, senza mai mollare, mi ha insegnato tanto. Gli voglio un mondo di bene, come se avessimo lo stesso sangue. Volevo vincere anche per lui a Bologna, ci saranno altre partite da dedicargli direttamente. Come sono cambiato da calciatore a allenatore? Quindici chili in più, senza capelli ma non pelato, un po’ di barba grigia. È tutto diverso da allenatore, per fortuna abbiamo giocato solo una partita. Sono in Serie A da cinque giorni, devo crescere e imparare. Non mi permetto di dire altro, dico solo che voglio accettare nuove sfide. Magari tra un paio di mesi potrò raccontare qualcosa di più".