Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter, ora allenatore della Stella Rossa, parla a Tv Prva della possibile ripresa del mondo del calcio: “Onestamente, non me l'aspettavo, ma ci speravo. Penso che tutti nel nostro Paese abbiano svolto un lavoro fenomenale per tornare alla normalità il prima possibile. Il calcio è una delle cose più importanti nella nostra società come tutto lo sport. Non vediamo l'ora di andare in campo, lavoriamo in gruppo. Pensiamo di essere pronti tra tre settimane”.



SU MIHAJLOVIC - “È indistruttibile, che testa ha. Ha sconfitto tutto. Il mio cuore si è riempito di gioia quando l'ho visto sul campo”.