Punto stampa con i ministri Roberto Gualtieri e Paola Pisano al termine della prima giornata di "Progettiamo il Rilancio". Pubblicato da Giuseppe Conte su Sabato 13 giugno 2020

Il Premier Giuseppefa il punto, sulla propria pagina Facebook, sulla prima giornata di lavoro degli Stati generali dell'economia: "Non vogliamo sprecare neanche un euro per il rilancio del paese, non ci accontenteremo di ripristinare una normalità, non vogliamo ripristinare lo status quo ma migliorare il paese. Sarà una settimana intensa e confido che ci sarà la possibilità di un confronto anche con forze di opposizione. Noi siamo sempre aperti"."Questa villa (Villa Pamphilj, ndr) innanzitutto perché e' una sede istituzionale ma perché vogliamo richiamare l'attenzione del mondo su quello che e' un patrimonio inestimabile del Paese, la bellezza"."Ci e' stato riconosciuto di essere stati da esempio. L'Italia e' stata sulla frontiera. Recovery Fund? Non credo che il Consiglio Ue sara' risolutivo ma faremo in modo che sia importante. Sul fronte delle terapie e dei vaccini siamo in prima linea ma dobbiamo essere cauti. L'Italia ancora una volta fa da pilota con altri paesi in Europa".