Il ct degli Stati Uniti Gregg Berhalter ha commentato così, ai microfoni di BBC One, il successo sull'Iran che è valso il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar: "Nel primo tempo abbiamo mostrato cosa sappiamo fare, facendo davvero bene. Nella ripresa abbiamo mostrato determinazione. I ragazzi hanno dato ogni singola goccia di energia e alla fine abbiamo passato il turno da imbattuti. Pulisic? Nessun aggiornamento sul suo stato di salute, ma è una cosa meravigliosa quando uno dei tuoi migliori giocatori è anche uno di quelli che lavorano di più. Con questo nuovo infortunio con relativi tempi di recupero, contare ogni secondo è stressante. Penso di avere meno capelli in testa ora, ma andremo avanti e andremo a giocare contro l'Olanda".