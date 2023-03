Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Glisi trovano per la prima volta nella loro storia a dover affrontare una questione molto delicata: il possibiledi colui che fino al 20 gennaio 2021 è stato presidente della nazione.. L’attrice è la donna in grado di far cadere a livello mediatico Trump, rendendolo il primo presidente incriminato della storia americana. Era il 2006 quando la donna ha incontrato il tycoon, il quale all’epoca era già un gigante del settore immobiliare e una star del piccolo schermo. La loro relazione è durata solo pochi mesi e, dieci anni più tardi, la pornostar ha cercato di vendere la propria storia ai giornali, senza successo. In seguito ad alcune rivelazioni scomode di Trump sulla sua visione del sesso e di come egli toccasse le donne, il tycoon ha proposto 130 mila dollari in cambio del silenzio dell’attrice. Adesso l’America continua a dividersi e rimanere col fiato sospeso per il possibile arresto dell’ex presidente, che, tra l’altro, potrebbe avvenire proprio oggi.. Uno o più testimoni saranno sentiti alle ore 19.00 italiane dal grand jury, poi inizieranno le deliberazioni. Trump potrebbe in ogni caso presentarsi alla procura di New York la settimana prossima.Le città si blindano, con polizia e telecamere davanti il tribunale a causa del timore di proteste sostenuto dalle numerose minacce presenti in rete.. Nonostante tutto questo clamore, i tempi di arresto rimango ancora molto incerti e l’ex presidente non si mostra per nulla preoccupato della faccenda, anzi, secondo il New York Times, il tycoon vorrebbe sfruttare i media per dimostrare che non ha intenzione di fuggire via per vergogna.