Cinque in aula, nel momento clou arrivano a 20 ( presenza standard il lunedì), quattro brevi parole di circostanza e tanti saluti, se riparla, forse, a febbraio. La legge sul fine vita? Chi l'aspetta, anche tra le sofferenze di una malattia terminale e incurabile, non ha l'attenzione del Parlamento italiano che si comporta come la peggiore burocrazia e tratta il fine vita come una pratica noiosa e fastidiosa.Molta attenzione invece di tutti i partiti per le cartelle esattoriali, non ce n'è praticamente uno che non chieda al governo ulteriore rinvio dei pagamenti. Ok, dare ancora più tempo a chi deve pagare. Ma chi vuole rinvio una cosa dovrebbe dirla: rinvio fino a quando? Senza un quando, il rinvio diventa eterno, il pagamento va all'anno del mai e il giorno del poi. In questo caso rinvio diventa cancellazione delle tasse da pagare. Non proprio giusto e sostenibile.Pandemia continua, stato di emergenza pure. Altri tre mesi, fino a marzo. Qualcuno va a cavallo delle parole per l'ennesima carica contro la realtà, la vita reale però non cambia. Per dare un po' di suspence all'ovvio qualche giornale si inventa che stato di emergenza prorogato per fermare Draghi sulla via del Quirinale.Inps spiega in poche parole e numeri il problema pensioni in Italia: 23 milioni sono gli italiani che lavorano versando contributi (3,5 milioni lavorano in nero e non versano contributi). Troppo pochi al lavoro per pagare quindi le pensioni di chi ci è già andato (per quanto diffusissima l'idea che uno si paga la pensione con i propri soldi è totalmente sbagliata, le pensioni in essere vengono pagate dai contributi di chi sta lavorando). Pochi 23 milioni? Ad esempio in Francia la gente al lavoro è pari a 34 milioni.Come si diceva una volta, nulla di più inedito del già pubblicato. Evitate le occasioni di contagio, lo si dice mille volte al giorno da un anno e mezzo. Il Green Pass è strumento esplicitamente diretto ad evitare o almeno diminuire i contatti sociali tra vaccinati e non vaccinati...Eppure ha fatto in qualche modo notizia l'invito a non andare nelle case dei No Vax. In effetti questo invito un paio di limiti ce l'ha. Il primo è che è come avvisare di non attraversare la strada col semaforo rosso, quindi talmente ovvio...Il secondo limite è la mancanza di una aggiunta necessaria: non andate nelle case di No Vax, a meno che non siate No Vax.