Stefano Agresti, ex direttore di Calciomercato.com, è stato nominato vice direttore de La Gazzetta dello Sport.

L'editore Urbano Cairo ha annunciato: "Giornalista di qualità ed esperienza, Stefano Agresti supporterà il direttore Stefano Barigelli nello sviluppo del sistema Gazzetta sul digitale".



Stefano Agresti è nato a Barberino di Mugello nel 1967. Ha cominciato in un piccolo quotidiano fiorentino, La Città. Dal 1992 a Tuttosport, ha seguito per dieci anni come inviato la Juventus, il Torino e la Nazionale, che ha accompagnato in due Mondiali e due Europei. Per dieci anni è stato vicedirettore del Corriere dello Sport, a Roma. Ha diretto Calciomercato.com per sei anni e ha scritto per il Corriere della Sera. E’ stato ospite a trasmissioni televisive di Rai, Mediaset e SKY. Laureato in Scienze Politiche nel 2022 è stato chiamato da La Gazzetta dello Sport per guidare la redazione digitale con il ruolo di caporedattore.