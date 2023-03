La redazione di Calciomercato.com è lieta di annunciare un'importante novità per tutti i suoi lettori. Da oggi, mercoledì 1 marzo, inizia l'avventura alla direzione del sito di calcio più letto in Italia di Giancarlo Padovan, apprezzatissimo opinionista di Sky Sport ma prima ancora direttore di Tuttosport dal 2002 al 2008 e grande firma de Il Corriere della Sera.



Al tempo stesso tutta la famiglia di Calciomercato.com saluta e ringrazia Gianni Visnadi per la competenza e la professionalità che ha saputo profondere nel suo anno di direzione e per il contributo enorme che ha consentito al nostro sito di consolidarsi nella sua posizione di leadership.