Stefan Pankovic, direttore esecutivo della Stella Rossa, prossimo avversario del Napoli in Champions League, parla a Radio Marte: "È una squadra forte, può arrivare anche primo nel girone, anche noi però possiamo fare cose importanti, ciò che conta è essere in Champions, ci siamo e vogliamo fare bene. Amo il modo in cui ha giocato il Napoli in questi anni, l'ho sempre visto nei momenti liberi, per Ancelotti abbiamo grande rispetto ma quando saremo qui a Belgrado i nostri tifosi ci daranno una grande forza. Maksimovic? E' un mio amico, una buona persona, può fare 3-4 posizioni, da noi è stato poco, solo 1 anno e mezzo, ma a mio avviso dal punto di vista tecnico è il miglior difensore che abbiamo avuto negli ultimi 5-10 anni".