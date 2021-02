Dejan Stankovic, tecnico della Stella Rossa, parla a Sky Sport dopo il pareggio con il Milan nell'andata dei sedicesimi di Europa League: "Il Milan è micidiale, molto veloce. Non abbiamo mollato e sono contento per i ragazzi".



DERBY - "Il mio derby era stasera, poi vediamo cosa succede".



STADIO - "Ho avuto piacere di giocare con il Marakana pieno, fa la differenza: peccato per il calcio, speriamo di tornare alla normalità".



BATTIBECCO CON PIOLI - "E' normale durante la partita, rimane tutto in campo".