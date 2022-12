Dopo la notizia choc del ritorno di Sterling in Inghilterra a causa di un'irruzione di persone armate in casa sua con moglie e figlia presenti, la polizia di Surrey ha rilasciato una nota ufficiale: "Attualmente stiamo indagando su una denuncia di furto con scasso in un indirizzo a Oxshott, a Leatherhead. La polizia è stata contattata poco prima delle 21 di sabato 3 dicembre, dopo che gli occupanti della proprietà sono tornati a casa e hanno scoperto che erano stati rubati diversi oggetti, tra cui gioielli e orologi. Le indagini per stabilire le circostanze e l'inchiesta sono in corso".



"Non c'è stata alcuna minaccia di violenza, in quanto il furto di tali oggetti è stato scoperto a posteriori dai proprietari. Le indagini sulle circostanze sono tuttora in corso".