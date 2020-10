Il presidente nerazzurro Steven Zhang ha concesso un'intervista a 'Inter Life' (format di Inter Media House) in occasione del lancio del profilo ufficiale su Weibo: "Potrei farvi vedere qualcosa della mia vita, qualcosa di interessante riguardante il mio lavoro. Potrei anche fare qualche annuncio su Weibo", riporta FcInterNews.it.



MILANO E L'ITALIA - "Mi piace viaggiare, vedere Paesi e città diversi. Sono cresciuto in diversi paesi e città, praticamente dalla seconda media. Una delle cose che piacciono dell'Europa e dell'Italia è che c'è moltissima arte e cultura. Quando sono a Milano, ci sono attività e iniziative come le mostre, la Fashion Week, e così via. E' sempre positivo ampliare le proprie conoscenze e approfondire cose che avevi imparato studiando. Il cibo qui si confa al gusto cinese, è anche interessante provare i deliziosi cibi delle diverse regioni italiane".



MIGLIORI AMICI ALL'INTERNO DELL'INTER - "A essere sincero, ho la stessa età di molti giocatori. Quando ho iniziato a occuparmi della squadra, due o tre anni fa, ero addirittura più giovane di molti di loro. Abbiamo un buon rapporto e siamo come amici, ma in quanto presidente, tutti i giocatori sono uguali per me. Alcuni mi conoscono meglio, altri meno; ma siamo tutti più o meno in confidenza. Sono persone interessanti, hanno tutti caratteri diversi soprattutto perché arrivano da Paesi diversi, quindi sono tutti speciali a modo loro".



COMMENTARE IL MERCATO SU WEIBO - "Per favore, no".