Laè ferma, il pianeta calcio in perdita, i presidenti italiani ci pensano, mentre all'estero c'è già chi ci ha pensato, come Lione, Amiens e Bordeaux che garantiranno il 70% dello stipendio ai propri dipendenti, calciatori compresi, o come il Monchengladbach, dove sono stati gli stessi giocatori ad abbassarsi la paga per andare incontro anche al personale sotto contratto coi tedeschi. In Spagna, invece, è toccato a Messi, il più pagato al mondo, e soci."Siamo consapevoli che quello inerente i contratti sia un tema da affrontare, ma non adesso. Prima vanno quantificati i danni e questo procedimento è possibile solo quando sapremo se la stagione finirà o no. Il problema del taglio degli stipendi va posto a tempo debito" le parole di Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori. Ma quali sono i giocatori che prendono di più in Serie A?La Classifica di CM di questa settimana è dedicata proprio ai 10 giocatori che hanno gli ingaggi più alti nel nostro campionato. 8 su 10 sono della Juventus, poi una presenza a testa per Inter e Napoli. Milioni su milioni per vincere e riempire lo stadio. Ma se tutto è fermo...Il difensore del Napoli è il decimo giocatore più pagato della Serie A e quello con l'ingaggio più alto nell'intera rosa partenopea.Scorri la gallery per scoprire gli altri 9