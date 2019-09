C'è una speciale graduatoria nella quale il Genoa veleggia a metà classifica, è quella del monte stipendi della Serie A.



Secondo i dati resi noti dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Grifone con 40 milioni di euro netti risulta essere all'undicesimo posto per quanto riguarda la somma degli emolumenti garantiti ai propri giocatori. Soltanto uno in meno del Bologna ma quattro in più dei cugini della Sampdoria e dei prossimi avversari dell'Atalanta, appaiati un gradino sotto il Genoa a 36 milioni.



In totale sono sei i giocatori rossoblù con uno stipendio superiore al milione di euro. Il più pagato è il danese Lasse Schone, il cui contratto gli garantisce ogni anno 1,5 milioni di euro. Alle sue spalle figurano i senatori Criscito e Sturaro e i nuovi arrivati Pinamonti e Zapata, tutti retribuiti con 1,2 milioni a stagione, appena centomila euro in più di Antonio Sanabria. Questo elenco, tuttavia, presto potrebbe aggiornarsi con l'ingresso nel club dei milionari di Christian Kouamè, il cui ingaggio, attualmente fermo a 450 mila euro, dovrebbe venire prossimamente più che raddoppiato.



In fondo a questa particolare classifica figura invece il quarto portiere Rog Vodisek, che pur non giocando praticamente mai può consolarsi con i 200 mila euro che il Grifone gli versa annualmente sul suo conto corrente.