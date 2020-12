Silas Wamangituka è giovane e forte, quindi ha ancora tanto da imparare su come ci si debba comportare su un campo da calcio. L'attaccante classe 1999 dello Stoccarda, autore della doppietta decisiva per la vittoria per 2-1 sul campo del Werder Brema e grande protagonista dell'ottimo avvio di stagione dei neopromossi, con 5 gol realizzati finora, ha però rischiato grosso, dopo la seconda marcatura: il congolese ha infatti rubato palla a Toprak e Pavlenka e si è involato in rete, ma ha inspiegabilmente atteso il pressing degli avversari, prima di tirare in porta, quasi irridendoli.



RISSA SFIORATA - Attimi di forte tensione, con l'attaccante del Werder Selke che lo ha spintonato e ha poi dichiarato: “Non ha avuto rispetto. Ha fatto una grande partita, avrebbe solo dovuto calciare direttamente in porta e festeggiare, piuttosto che che temporeggiare in quel modo”. Pellegrino Matarazzo, allenatore dello Stoccarda, ha deciso di togliere immediatamente Wamangituka dal campo, mentre l'arbitro della partita Frank Willenborg ha anche ammonito il congolese per comportamento antisportivo.