Michael O'Neill è il nuovo allenatore dello Stoke City. Per lui contratto di tre anni e mezzo. Il nuovo tecnico rimarrà comunque in carica come ct dell’Irlanda del Nord per le partite di qualificazione a Euro2020 contro Olanda e Germania.



Stoke City can confirm that Michael O'Neill has been appointed as First Team Manager.



#WelcomeMichael #SCFC ⚪️ pic.twitter.com/wqe9QdEQf5 — Stoke City FC (@stokecity) November 8, 2019