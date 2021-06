Stop alle mascherine all'aperto in zona bianca già a partire dal 28 giugno. Il Comitato Tecnico Scientifico (Cts), riunitosi oggi, ha dato il via libera senza dare una data secca, ma proponendone due: lunedì prossimo 28 giugno, quando tutta l'Italia sarà in zona bianca, o meno probabilmente quello successivo, il 5 luglio. La decisione è rimandata al governo.



COSA CAMBIA - Non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, ma bisognerà averla sempre con sé per metterla in caso di rischio assembramenti o nei luoghi al chiuso.