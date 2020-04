Marco Storari parla a Juventus Tv e ricorda la sua parata più bella con la maglia della Juve: "​"La doppia parata contro l'Inter in campionato nel 2015, contro Pandev e poi Icardi. Lì ci ho creduto, sono stato fortunato perché Icardi non l'ha presa bene, mi sono rialzato subito perché ho visto che la palla era rimasta in gioco".