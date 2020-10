Dichiarazioni storiche quelle pronunciate dalin occasione della Festa del Cinema di Roma. Per la prima volta nella storia, infatti,: “Ciò che dobbiamo creare è una. In questo modo, gli omosessuali godrebbero di una copertura legale. Io ho difeso questo.Nessuno dovrebbe esserne buttato fuori o essere infelice per questo”. Queste le parole contenute nel documentario “Francesco”, diretto dal regista russo Evgeny Afineevsky, in cui il Santo Padre si pronuncia a favore di un provvedimento che possa dare legittimità alle unioni civili tra persone dello stesso sesso., il presidente della CEI, ed il vescovo Marcello Semeraro. Il virgolettato tratto dal documentario è, comunque, solo l'ultimo tassello nel pontificato di Papa Bergoglio a sostegno della comunità Lgbt. Già nel 2013, di ritorno da Rio de Janeiro, interrogato dalla stampa sui dubbi che ci fosse una lobby gay in Vaticano il Vescovo di Roma aveva dichiarato: “Si deve distinguere il fatto che una persona è gay dal fatto di fare una lobby. Se è lobby, non tutte sono buone. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla?”.Tornando all'attualità è doveroso specificare anche chein cui affermava la sua volontà di far crescere i tre bambini che compongono la sua famiglia, insieme al compagno, con una fede cattolica, pur temendo il giudizio della parrocchia locale di appartenenza. Francesco, commosso dal gesto, ha incoraggiato il giovane padre a perseguire la sua scelta andando incontro ad ogni critica e resistenza della società. Le esternazioni di colui che guida la Chiesa cattolica rappresentano una svolta epocale per un mondo, come quello della religione cristiana cattolica, da sempre poco incline ad accettare una sessualità diversa da quella etero che stravolge la classica immagine di famiglia tradizionale.