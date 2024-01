Stramaccioni a CM: 'Yildiz non risentirà del rientro di Chiesa, Carboni può riprendersi l'Inter'

Federico Albrizio, inviato

Presente alla prima del film "Chi segna vince" a Milano, l'ex tecnico dell'Inter Andrea Stramaccioni ha parlato a Calciomercato.com:



"Il Bologna mi ha fatto innamorare, l'ho visto alla prima di campionato contro il Milan e mi aveva impressionato, aveva perso Arnautovic, Dominguez e Schouten ma ha fatto un girone d'andata strepitoso. Il sogno Champions? Lasciamolo un sogno, se diventa un obiettivo può rendere tutto più difficile. Invece con la spensieratezza ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Inter? Inzaghi ha tutto per ripetersi, la maggior parte della piazza un tempo chiedeva la sua testa ma ora la sua squadra è incredibile. Il demerito è quello di non essersi staccata dalla Juventus. In attacco? Credo che vada bene così, ma si faranno trovare pronti. Yildiz e Carboni? Il primo mi piace, lega attacco e centrocampo con qualità, rimane un'arma importante anche con il ritorno di Chiesa. Carboni è in rampa di lancio, bene farlo crescere a Monza, ha forza fisica e garra, può rientrare dalla porta principale".