Andrea Stramaccioni è intervenuto a Radio Bruno Firenze parlando così della Fiorentina: "In questa prima parte di campionato la Fiorentina ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutti. E' difficile stare nelle prime quattro posizioni in Serie A se le punte non segnano. Mi piacciono sia Nzola che Beltran però il gol sbagliato dall'argentino a Milano è grave. Comunque la Fiorentina non deve demoralizzarsi perché il posto Champions è solamente a quattro punti. Il periodo che adesso affronterà la Fiorentina può spostare gli obiettivi, perché se la squadra di Italiano vincerà tre partite su quattro si tornerà a parlare di Champions League. Capisco la rabbia ma nel calcio le cose girano in poco tempo e poi la Fiorentina ha dimostrato di avere una società sana e un grande allenatore."



DERBY D'ITALIA - Secondo me l'Inter ha perso una grossa occasione per scappare perché la Juventus era rimaneggiata. Alle loro spalle credo che possa arrivare il Napoli che se la dovrà vedere con il Milan.