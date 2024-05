Strasser bacchetta il Milan: "Inaccettabile perdere 6 derby di fila"

L'ex calciatore del Milan, qualche sparuta apparizione in Italia (con lo Scudetto 2011) tra la fine degli anni '00 e l'inizio dei '10 del 2000, ha parlato a MilanNews:"Ho una fondazione che si chiama Rodney Strasser Foundation, il nostro motto è "Stay healthy and save lives" che tradotto significa 'restare in salute e salvare vite umane'. Questa è la nostra mission"."La squadra che ho visto quest'anno è un po' così così. Per come la vedo io potevano fare di più del secondo posto. E poi non è accettabile perdere sei derby di fila, farsi alzare la coppa in faccia dall'Inter è troppo. Mi ha dato fastidio anche vedere certi derby persi in malo modo".

"Sicuramente ho giocato poco, ma se guardi la rosa che c'era all'epoca come facevi a giocare? Centrocampo pazzesco: Pirlo, Gattuso, Seedorf, Van Bommel, Boateng, Flamini, Ambrosini. Adesso è diverso, vedo che arrivi persino in nazionale con una facilità esagerata. Ti dirò, in questo Milan con questa rosa io giocherei senza problemi. Magari non il 100% delle partite ma sicuramente più di allora".- "Quando mi vedono mi ricordano sempre come prima cosa il gol al Cagliari, che è stato importante per la conquista dello scudetto. E questo mi fa un enorme piacere perché sono stati in tanti a vestire la maglia gloriosa del Milan e il fatto che venga ricordato per qualcosa di importante è bellissimo".

- "Come prima cosa dico grazie a Dio perché nel mio paese sono anche l'unico che ha vinto il derby, il primo giocatore che ha rappresentato le leggende FIFA del mio paese nonché l'unico giocatore della Sierra Leone che ha vinto uno dei principali 5 campionati d'Europa. Certo, resto col dubbio su come poteva svilupparsi la mia carriera se non mi fossi infortunato. Ma se mi giro e vedo quello che ho avuto dal calcio allora dico: ho vinto. E grazie al calcio sto aiutando tanta gente e sono ancora oggi riconosciuto come un giocatore del Milan".